Умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков

Двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков умер в возрасте 76 лет. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
"Ушел из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Павлович Колмаков, - говорится в сообщении. - Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался. Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича, а также Белорусской федерации биатлона".
На счету Колмакова две золотые награды чемпионатов мира (1973, 1974), обе медали спортсмен завоевал в эстафетных гонках. В 1974 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.