Умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков

"Ушел из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Павлович Колмаков, - говорится в сообщении. - Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался. Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича, а также Белорусской федерации биатлона".