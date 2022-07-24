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49 минут назад

Умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков

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Двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков умер в возрасте 76 лет. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Умер двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ушел из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Павлович Колмаков, - говорится в сообщении. - Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался. Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича, а также Белорусской федерации биатлона".

На счету Колмакова две золотые награды чемпионатов мира (1973, 1974), обе медали спортсмен завоевал в эстафетных гонках. В 1974 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

Биатлон,
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