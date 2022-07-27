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1 час назад

«Все разговоры, что я предательница, сбежала из России потому, что нет перспектив, — полный бред» — биатлонистка Жураускайте

Матч ТВиещё 2

Биатлонистка Лидия Жураускайте прокомментировала для «Матч ТВ» смену российского гражданства на литовское.

Бывшая российская биатлонистка ответила на обвинения в предательстве
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее в июле на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о приёме нескольких десятков человек в гражданство РФ и выходе из гражданства троих, среди которых была 23-летняя Жураускайте, родившаяся и выступавшая за Мурманскую область.

— Меня пригласили в команду в мае 2020 года, когда ещё бушевал ковид, и по моему дальнейшему спортивному будущему было ничего непонятно. На меня вышел тренер команды, потом был разговор с президентом литовской федерации биатлона. Нашли меня в протоколах всероссийских соревнований. Просто увидели литовскую фамилию. Уже тогда мы стали собирать документы, и в марте 2021 года стало известно, что мне дадут гражданство, так как в Литве его получить очень сложно. Сразу после этого меня пригласили на сбор, и с мая 2021 года я уже тренировалась с литовской командой.

Так что все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред. Скажу даже так: в Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело даже не в деньгах. Я просто хотела попробовать себя, тем более во мне действительно заинтересованы, — заявила Жураускайте «Матч ТВ».

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