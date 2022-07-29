Тренер сборной России по биатлону высказался о смене гражданства спортсменами

«Во время спортивной карьеры я был без международного сезона и бегал на уровне Кубка России, но в другую сборную не перешел. Мне в свое время предлагали поменять спортивное гражданство – я не поменял.



У каждого человека своя жизнь, и ему решать, как ее строить. Нам лишь нужно принимать людей такими, какие они есть. Я не вижу смысла бороться с этим», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».