Тренер сборной России по биатлону высказался о смене гражданства спортсменами

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился мнением о возможной смене гражданства российскими спортсменами в период отстранения национальной команды от участия в крупных международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Во время спортивной карьеры я был без международного сезона и бегал на уровне Кубка России, но в другую сборную не перешел. Мне в свое время предлагали поменять спортивное гражданство – я не поменял.
У каждого человека своя жизнь, и ему решать, как ее строить. Нам лишь нужно принимать людей такими, какие они есть. Я не вижу смысла бороться с этим», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».
Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.
После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира. Отечественные биатлонисты сосредоточились на внутренних соревнованиях, где к ним присоединились представители Белоруссии.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте.