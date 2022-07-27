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1 час назад

Бывшая российская биатлонистка Жураускайте ответила на обвинения в предательстве России

Чемпионат.com

Бывшая российская, а ныне литовская биатлонистка Лидия Жураускайте прокомментировала своё решение отказаться от гражданства России ради гражданства Литвы. Ранее указ о выходе Жураускайте из гражданства России подписал президент страны Владимир Путин.

Бывшая российская биатлонистка ответила на обвинения в предательстве России
Фото:  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

«Меня пригласили в команду в мае 2020 года, когда ещё бушевал ковид, и по моему дальнейшему спортивному будущему было ничего не понятно. На меня вышел тренер команды, потом был разговор с президентом литовской федерации биатлона. Нашли меня в протоколах всероссийских соревнований. Просто увидели литовскую фамилию. Уже тогда мы стали собирать документы, и в марте 2021 года стало известно, что мне дадут гражданство, так как в Литве его получить очень сложно. Сразу после этого меня пригласили на сбор, и с мая 2021 года я уже тренировалась с литовской командой.

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Так что все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред. Скажу даже так: в Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело даже не в деньгах. Я просто хотела попробовать себя, тем более во мне действительно заинтересованы», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Биатлон,Владимир Путин,
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