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1 час назад

СБР опубликовал даты тренировочных занятий сборной России на август

Матч ТВ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в Telegram-канале сообщила, в какие даты в августе пройдут тренировочные сборы групп национальной команды.

СБР опубликовал даты тренировочных занятий сборной России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Группа Сергея Башкирова:

2.08 — 23.08. Сочи

Группа Артёма Истомина:

5.08 — 19.08. Тюмень

29.08 — 9.09. Сочи

Группа Юрия Каминского:

6.08 — 23.08. Семинский перевал

Группа Михаила Шашилова:

9.08 — 23.08. Сочи

Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин):

5.08 — 23.08. Сочи.

Ранее российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Биатлон,Михаил Шашилов,Юрий Каминский,Владимир Брагин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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