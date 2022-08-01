СБР опубликовал даты тренировочных занятий сборной России

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в Telegram-канале сообщила, в какие даты в августе пройдут тренировочные сборы групп национальной команды.
Группа Сергея Башкирова:
2.08 — 23.08. Сочи
Группа Артёма Истомина:
5.08 — 19.08. Тюмень
29.08 — 9.09. Сочи
Группа Юрия Каминского:
6.08 — 23.08. Семинский перевал
Группа Михаила Шашилова:
9.08 — 23.08. Сочи
Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин):
5.08 — 23.08. Сочи.
Ранее российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.