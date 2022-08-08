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50 минут назад

Латвийский биатлонист Эдгарс Мисе решил отказаться от российского гражданства

ТАССиещё 5

Латвийский биатлонист Эдгарс Мисе начал оформление выхода из российского гражданства. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Олимпийском комитете Латвии.

Латвийский биатлонист отказался от российского гражданства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Латвийское законодательство предусматривает, что спортсмены, имеющие латвийское и российское или белорусское гражданство одновременно, не имеют права на получение финансовой поддержки из латвийского бюджета, включая финансирование со стороны специального органа - Латвийского олимпийского подразделения (LOU).

"Эдгарс Мисе принял решение отказаться от российского гражданства", - сообщили в организации.

Спортсмен уже подал заявление на выход из российского гражданства в посольство России в Латвии.

По линии LOU финансирование получают 225 ведущих спортсменов Латвии, помимо Мисе, гражданство России из их числа имеет гимнастка Елизавета Полстяная. В субботу она сообщила ТАСС, что была исключена из заявки национальной команды на предстоящий чемпионат мира в Софии по причине нежелания отказываться от второго гражданства. В Олимпийском комитете Латвии сообщили, что от спортсменки в ультимативной форме не требовали отказаться от российского гражданства, она сохраняет право представлять Латвию, вопрос ее участия в чемпионате мира решает национальная федерация гимнастики.

Мисе 23 года, он родился в Москве. В Кубке мира биатлонист выступает с сезона-2018/19, в личных гонках выше 65-го места не поднимался.

Биатлон,
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