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1 час назад

Тренер сборной России рассказал о разнице норвежских и российских биатлонистов

Газета.Ruиещё 2

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, в чем заключается преимущество норвежских биатлонистов перед российскими спортсменами, передает "Чемпионат.com".

Тренер сборной России рассказал о разнице норвежских и российских биатлонистов
Фото: ReutersReuters

"Мы не норвежцы, чтобы у нас был основной состав и резервный. Если их резервный состав переместить в основной, он не будут отличаться по скорости, будет бегать практически так же, как основа", - отметил Истомин.

Также специалист заявил, что поражен способностью молодых норвежских спортсменов мыслить во время гонки, и отметил, что в сборной России также стремятся к этому. Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет. После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Бабиков в соцсетях оригинально поздравил себя с днем рождения, приведя список дел, которые ему необходимо исполнить.

Биатлон,Антон Бабиков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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