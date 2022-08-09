Тренер сборной России рассказал о разнице норвежских и российских биатлонистов

"Мы не норвежцы, чтобы у нас был основной состав и резервный. Если их резервный состав переместить в основной, он не будут отличаться по скорости, будет бегать практически так же, как основа", - отметил Истомин.

Также специалист заявил, что поражен способностью молодых норвежских спортсменов мыслить во время гонки, и отметил, что в сборной России также стремятся к этому. Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет. После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.