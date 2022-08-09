Тренер сборной России назвал лучших в стране биатлонистов

— Эталон — понятие размытое. Если проанализировать ход Туры Бергер, вряд кому то захочется брать с нее пример. Но вспомните, насколько эффективно она бежала в подъем. В итоге все норвежки сейчас бегают так же. Внешне сходство небольшое, однако на видео структура хода хорошо различима, и она от Туры Бергер.



Нет в ходе никакого эталона — есть эффективная и неэффективная техника. Один из тех, кто выделяется, — Серохвостов, причем не в группе, а в России. Нельзя не заметить солидный прогресс Латыпова в последние годы. Он пытался зацепить сразу много составляющих, хотя лучше браться за это поэтапно. Но Эдик из тех, кто готов много работать и анализировать. Одно дело — поймать момент на тренировке, другое — повторить в гонке, с винтовкой, да еще на лыжах, а не на роллерах.