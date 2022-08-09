Тренер сборной России назвал лучших в стране биатлонистов

Тренер сборной России Артем Истомин в интервью «Матч ТВ» отметил ход двух биатлонистов и вспомнил о Туре Бергер.
В группе Истомина десять спортсменов: Кристина Резцова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Светлана Миронова, Елизавета Каплина, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Даниил Серохвостов и Карим Халили.
— Кто из ваших подопечных ближе всего к эталону по технике хода?
— Эталон — понятие размытое. Если проанализировать ход Туры Бергер, вряд кому то захочется брать с нее пример. Но вспомните, насколько эффективно она бежала в подъем. В итоге все норвежки сейчас бегают так же. Внешне сходство небольшое, однако на видео структура хода хорошо различима, и она от Туры Бергер.
Нет в ходе никакого эталона — есть эффективная и неэффективная техника. Один из тех, кто выделяется, — Серохвостов, причем не в группе, а в России. Нельзя не заметить солидный прогресс Латыпова в последние годы. Он пытался зацепить сразу много составляющих, хотя лучше браться за это поэтапно. Но Эдик из тех, кто готов много работать и анализировать. Одно дело — поймать момент на тренировке, другое — повторить в гонке, с винтовкой, да еще на лыжах, а не на роллерах.
— Большая разница?
— Роллеры легче лыж в техническом плане. Их и толкать проще, и толчковая работа другая, в подготовке важно это учитывать.