Международные федерации лыж и биатлона отложили введение запрета на фтор

Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов (FIS) отложили введение полного запрета на использование фторсодержащих парафинов до сезона-2023/2024.
Федерации намерены дать разработчикам дополнительное время на доработку устройства по выявлению продуктов с фтором.
«Всестороннее тестирование устройства обнаружения фтора совместно с экспертами из FIS привело к выводу, что для получения точных результатов требуется больше времени для проверки новых восков, не содержащих фтора.
Тестирование новых продуктов продолжается», – говорится в заявлении IBU.
Запрет на использование мазей с фторуглеродами C8, введенный в прошлом сезоне, останется в силе.