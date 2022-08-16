IBU рекомендует продлить отстранение сборной России по биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил продлить приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) до выполнения определенных условий, сообщается на сайте IBU.

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Как отмечается, исполком предложил конгрессу IBU оставить в силе приостановку членства двух организаций до тех пор, пока «они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU». В частности, IBU требует, чтобы СБР и БФБ четко дистанцировались от конфликта на Украине и не допустили, чтобы должностные лица или спортсмены были активно вовлечены в действия российской армии.

Также исполком добивается от конгресса IBU подтверждения ранее принятого им решения о том, чтобы российские и белорусские спортсмены по прежнему не были допущены к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления в целях защиты безопасности спортсменов и сохранение целостности соревнований IBU.

Оба предложения будут представлены на утверждение конгрессу IBU, который пройдет 15–18 сентября в Зальцбурге. Согласно уставу IBU, решение исполкома об отстранении федерации будет действовать до конгресса и должно быть рассмотрено членами.

Исполком IBU будет следить за выполнением вышеуказанных условий и может временно снять отстранение до следующего конгресса, если сочтет, что условия выполнены.

IBU призвал СБР и БФБ отреагировать на предложения, у них будет право быть заслушанными на конгрессе IBU.