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1 час назад

Депутат Свищев: «IBU демонстрируют, что это полувоеннизированная и политически ангажированная организация»

Sports.ruиещё 1

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев назвал Международный союз биатлонистов (IBU) политически ангажированной организацией.

В Госдуме отреагировали на скандальный призыв IBU к биатлонистам
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее исполком IBU рекомендовал продлить отстранение российской сборной и призвал Союз биатлонистов России (СБР) «дистанцироваться от конфликта на Украине».

«IBU – организация, которая не имеет никакого отношения к политике, конфликтам, экономике, землетрясениям и межгалактическим связям. Международный союз биатлонистов создан всего лишь для развития и популяризации биатлона.

У них огромная работа, и надо заниматься этой работой, а сейчас коллеги демонстрируют, что это полувоеннизированная и политически ангажированная организация, которая выставляет условия спортсменам, заставляет их принимать позицию.

Спортсмен должен тренироваться, выступать и соблюдать антидопинговые правила. Они вообще понимают, что говорят? Если они такие заявления делают, они все в отставку должны подавать и очистить свою федерацию от политиканов. Ее должны возглавлять только спортсмены, которые пропагандируют чистый и здоровый биатлон», – сказал Свищев.

Биатлон,Дмитрий Свищев,Госдума,
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