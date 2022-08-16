В Госдуме отреагировали на скандальный призыв IBU к биатлонистам

«IBU – организация, которая не имеет никакого отношения к политике, конфликтам, экономике, землетрясениям и межгалактическим связям. Международный союз биатлонистов создан всего лишь для развития и популяризации биатлона.



У них огромная работа, и надо заниматься этой работой, а сейчас коллеги демонстрируют, что это полувоеннизированная и политически ангажированная организация, которая выставляет условия спортсменам, заставляет их принимать позицию.



Спортсмен должен тренироваться, выступать и соблюдать антидопинговые правила. Они вообще понимают, что говорят? Если они такие заявления делают, они все в отставку должны подавать и очистить свою федерацию от политиканов. Ее должны возглавлять только спортсмены, которые пропагандируют чистый и здоровый биатлон», – сказал Свищев.