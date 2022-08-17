Олимпийский чемпион объяснил, почему биатлонисты не будут менять спортивное гражданство

— В моем понимании все здравомыслящие российские спортсмены, не только биатлонисты, отдают себе отчет, что на сегодняшний день русский — значит, изгой. Когда то изменится эта ситуация, все встанет на свои места, но в тот самый момент, когда жизненные условия в западных странах настолько ухудшатся, что их граждане заставят свое руководство сесть за стол переговоров с Россией. В этот момент нужно предъявить список требований того, как мы видим развитие не только спорта, но и жизни в дальнейшем.



Не думаю, что все сейчас готовы поменять спортивное гражданство. Им будут напоминать, что они русские и виноваты вообще во всем, что солнце светит или дождь идет, сомнений в этом нет, — сказал Васильев в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».



Исполком IBU предложил конгрессу в качестве условия восстановления СБР в правах «дистанцироваться от конфликта на Украины и гарантировать, что никто из российских биатлонистов не будет активно участвовать в действиях российской армии». Украинские биатлонисты не отстранены от международных стартов, некоторые из них присоединились к армии Украины.



— Апеллировать к законности, международному праву — бессмысленное дело, в моем понимании — сотрясание воздуха. Потому что все институты международного права разрушены, это очевидно. Настолько ненависть и русофобия в крови многих даже умеренных наших коллег, что разговаривать с ними в этой части сложно. Думаю, что не нужно уподобляться тому, что вытворяют наши в прошлом украинские коллеги, но надо быть во всеоружии, потому что ситуация может ухудшиться. Однако я не сторонник того, чтобы отправлять спортсменов на СВО, — отметил Васильев.