Антон Бабиков победил в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи с 25 по 28 августа. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 44,4 секунды, не допустив на огневых рубежах ни одного промаха. Второе место занял призёр Олимпийских игр – 2022 Эдуард Латыпов, отстав от победителя на 28,9 секунд (0+0). Тройку призёров замкнул Алексей Вагин, допустив одну осечку на стрельбе лёжа.