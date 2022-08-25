Алимбекова выиграла биатлонный спринт

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи с 25 по 28 августа. Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту и 43,7 секунды, допустив на огневых рубежах по одному промаху. Второе место заняла Анастасия Шевченко, отстав от победительницы на полсекунды (0+0). Тройку призёров с двумя промахами на стрельбе замкнула серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич.