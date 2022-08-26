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1 час назад

Биатлонистка Сола: «Соревноваться в России было тяжело морально и физически»

Елена Прошина

Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола рассказала, что ей было тяжело морально соревноваться в Открытом чемпионате России на фоне событий на Украине. Об этом пишет блог «Отражение».

"Соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, у нее был тяжелый сезон, кроме того, она сильно простудилась и не видела смысла ехать на соревнования в Россию. Однако по контрактным обязательcтвам она обязана была принять участие в турнире.

«Я была напугана событиями на Украине. И очень уставшая после сезона. Больше всего хотела, чтобы меня никто не трогал. <…> Соревноваться в России было тяжело. И морально, и физически», — сказала биатлонистка.

В следующем сезоне Анна Сола не будет выступать, так как уйдет в декретный отпуск.

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Напомним, Сола приняла участие в Открытом чемпионате России по биатлону, который проходил в Тюмени с 28 марта по 4 апреля этого года. Изначально белоруска не планировала принимать участие в турнире.

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