"Соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально"

Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола рассказала, что ей было тяжело морально соревноваться в Открытом чемпионате России на фоне событий на Украине. Об этом пишет блог «Отражение».
По ее словам, у нее был тяжелый сезон, кроме того, она сильно простудилась и не видела смысла ехать на соревнования в Россию. Однако по контрактным обязательcтвам она обязана была принять участие в турнире.
«Я была напугана событиями на Украине. И очень уставшая после сезона. Больше всего хотела, чтобы меня никто не трогал. <…> Соревноваться в России было тяжело. И морально, и физически», — сказала биатлонистка.
В следующем сезоне Анна Сола не будет выступать, так как уйдет в декретный отпуск.
Напомним, Сола приняла участие в Открытом чемпионате России по биатлону, который проходил в Тюмени с 28 марта по 4 апреля этого года. Изначально белоруска не планировала принимать участие в турнире.