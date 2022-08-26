Тренер рассказал о самочувствии Логинова

Российскому биатлонисту Александру Логинову на данный момент противопоказаны большие нагрузки в связи с болезнью, рассказал тренер национальной команды Сергей Башкиров.
Сочинский этап PARI Кубка Содружества начался 25 августа, соревнования будут проходить до 28 августа. Логинов не принимает участия в турнире.
— Он заболел второй раз за месяц, но тесты на ковид были отрицательными, — сказал Башкиров журналистам. — Сейчас он пока не тренируется. Пока больших нагрузок давать нельзя. Будем отталкиваться от самочувствия, если будет легче, то, конечно, будем говорить о тренировках. Пока нет.
— Максим Цветков был замечен в маске. Он перестраховывается из за болезни Логинова или сам имеет симптомы?
— Сейчас, если взять статистику, количество заболевших в России резко растет, а здесь большое количество людей, поэтому нормальные меры предосторожности.