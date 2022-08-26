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1 час назад

Тренер рассказал о самочувствии Логинова, который пропускает Кубок Содружества в Сочи

Матч ТВ

Российскому биатлонисту Александру Логинову на данный момент противопоказаны большие нагрузки в связи с болезнью, рассказал тренер национальной команды Сергей Башкиров.

Тренер рассказал о самочувствии Логинова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сочинский этап PARI Кубка Содружества начался 25 августа, соревнования будут проходить до 28 августа. Логинов не принимает участия в турнире.

— Он заболел второй раз за месяц, но тесты на ковид были отрицательными, — сказал Башкиров журналистам. — Сейчас он пока не тренируется. Пока больших нагрузок давать нельзя. Будем отталкиваться от самочувствия, если будет легче, то, конечно, будем говорить о тренировках. Пока нет.

— Максим Цветков был замечен в маске. Он перестраховывается из за болезни Логинова или сам имеет симптомы?

— Сейчас, если взять статистику, количество заболевших в России резко растет, а здесь большое количество людей, поэтому нормальные меры предосторожности.

Биатлон,Александр Логинов,Максим Цветков,
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