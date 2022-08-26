Тренер рассказал о самочувствии Логинова

— Он заболел второй раз за месяц, но тесты на ковид были отрицательными, — сказал Башкиров журналистам. — Сейчас он пока не тренируется. Пока больших нагрузок давать нельзя. Будем отталкиваться от самочувствия, если будет легче, то, конечно, будем говорить о тренировках. Пока нет.