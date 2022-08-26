Тренер биатлонистов рассказал об изменении отношения иностранцев к россиянам

«Если мы рассматриваем именно триместр после Олимпиады, там, конечно, было очень неприятно. Я не был тогда в команде, потому что работал со сборной Болгарии, но был на Кубке мира и все видел вживую. Отношение к русским было очень напряженное», — рассказал специалист.