Призер ОИ отказался менять российское гражданство

Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал «Матч ТВ», что не задумывался о смене спортивного гражданства в условиях отстранения российских спортсменов.

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Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил продлить приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) до выполнения определенных условий.

— Это было ожидаемо. В самом начале отстранения уже говорили, что этот год, скорее всего, будет без международных стартов. Сейчас ничего не поменялось. Мы как планировали бегать на Кубке России и Кубке Содружества, так мы и готовились.

— То есть ты еще осенью понимал, что весной никакого Кубка мира не будет?

— Надежда какая то есть, какой то маленький процентик. Но я готовлюсь вне зависимости от этого без каких либо поблажек к себе, чтобы быть готовым.

— В этом заявлении IBU требовал, чтобы СБР четко дистанцировался от конфликта на Украине и не допустил, чтобы должностные лица или спортсмены были активно вовлечены в действия российской армии. Интересный момент в том, что многие биатлонисты, в том числе и ты, входят в состав ЦСКА и имеют звания.

— Я, честно сказать, не в курсе всех деталей. Официальных документов я даже не видел. Мы готовимся, как и всегда.

— Как ты относишься к смене спортивного гражданства?

— Не вижу смысла в этом. Я не думал. Бегай здесь, добивайся здесь результатов, и все.