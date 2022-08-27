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1 час назад

Призер ОИ Латыпов отказался менять российское гражданство

Майк Габриелян

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, почему не намерен менять спортивное гражданство в условиях санкций и массового отстранения российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Призер ОИ отказался менять российское гражданство
Фото: РамблерРамблер

«Не вижу смысла в этом. Я не думал. Бегай здесь, добивайся здесь результатов, и все», - сказал трехкратный призер ОИ.

По его словам, санкции против российского спорта «были ожидаемы» и многие знали, что этот год будет без международных стартов.

Сейчас Латыпов готовится «без каких-либо поблажек к себе» к Кубку России и Кубку Содружества.

Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил продлить приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) до выполнения определенных условий.

Должностные лица или спортсмены не должны быть вовлечены в действия российской армии. При этом многие биатлонисты, в том числе и Латыпов, представляют ЦСКА и имеют звания.

Биатлон,Эдуард Латыпов,
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