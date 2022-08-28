Бабиков выиграл масс-старт на 1-м этапе Кубка Содружества

В Сочи прошёл мужской масс-старт в рамках первого этапа Кубка Содружества. Его победителем стал чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков. Второе место занял серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорус Антон Смольский, тройку призёров замкнул Карим Халили.