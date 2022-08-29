Сборная Украины по биатлону сохранит квоты для соревнований IBU

Об этом сообщил директор по спорту и мероприятиям IBU Даниэль Бем. В прошлом сезоне Украина могла выставить по пять человек в мужских и женских гонках, но в марте команда пропустила три заключительных этапа Кубка мира и недосчиталась очков в зачете Кубка наций.