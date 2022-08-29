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1 час назад

Сборная Украины по биатлону сохранит квоты для соревнований IBU, несмотря на пропуск заключительной части сезона

Sports.ruиещё 1

Сборная Украины по биатлону сохранит квоты на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Сборная Украины по биатлону сохранит квоты для соревнований IBU
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщил директор по спорту и мероприятиям IBU Даниэль Бем. В прошлом сезоне Украина могла выставить по пять человек в мужских и женских гонках, но в марте команда пропустила три заключительных этапа Кубка мира и недосчиталась очков в зачете Кубка наций.

«На очередном заседании исполнительного комитета IBU было решено, что украинская федерация сохранит такую же квоту на сезон 2022/23, которую имела в прошлом году», – цитирует Бема Федерация биатлона Украины.

В сезоне-2021/22 Украина заняла 14-е место в женском Кубке наций и 15-е в мужском.

Биатлон,Даниэль Бем,
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