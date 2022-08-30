Каминский назвал плюсы отстранения РФ от международных чемпионатов

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал положительные моменты в отстранении команды от международных стартов. В беседе с «Чемпионат.com» он отметил, что у спортсменов изменилась стратегия подготовки.
«Стало больше возможностей для экспериментов, больше возможностей для просмотра молодежи», — заявил наставник.
Тренер также добавил, что сейчас у спортсменов главная цель — подготовка к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в итальянском Милане.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) предложил отстранить спортсменов из Белоруссии и России от международных игр. 2 марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) запретил российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях.