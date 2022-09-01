Биатлонист из России получил медаль из-за дисквалификации латвийца

Российский биатлонист Карим Халили получил бронзовую медаль чемпионата Европы 2021 года после того, как латвийского спортсмена Андрея Расторгуева дисквалифицировали. Об этом сообщает «Матч.тв».

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Результаты Андрея Расторгуева был аннулированы за многократные нарушения правил о необходимости уведомлять о своём местонахождении допинг-офицеров. После трёх нарушений за год латвийского спортсмена лишили золотой медали, после чего награды перераспределили между другими участниками чемпионата Европы-2021.

Золотая медаль Расторгуева перешла норвежцу Эрленну Бьёнтегору. Серебро в результате пересчёта досталось Эндре Стрёмсхейму, ещё одному спортсмену из Норвегии. Кроме того, изменился и общий медальный зачет – Норвегия поднялась с третьего на первое место, а Латвия, наоборот, опустилась с первой позиции на пятую.

Бронзовая медаль ушла российскому спортсмену Кариму Халили. Сам биатлонист заявил, что будет рад новой награде. «Сложно что то сказать сейчас. В любом случае приятно получать медаль. Гораздо приятнее получать ее вживую сразу, на самом соревновании после гонки. Ну что, круто, что на одну медаль в моей копилке будет больше. Остается только дождаться, когда ее передадут мне», – рассказал Карим.