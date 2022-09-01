Биатлонист из России получил медаль из-за дисквалификации латвийца

Российский биатлонист Карим Халили получил бронзовую медаль чемпионата Европы 2021 года после того, как латвийского спортсмена Андрея Расторгуева дисквалифицировали. Об этом сообщает «Матч.тв».
Результаты Андрея Расторгуева был аннулированы за многократные нарушения правил о необходимости уведомлять о своём местонахождении допинг-офицеров. После трёх нарушений за год латвийского спортсмена лишили золотой медали, после чего награды перераспределили между другими участниками чемпионата Европы-2021.
Золотая медаль Расторгуева перешла норвежцу Эрленну Бьёнтегору. Серебро в результате пересчёта досталось Эндре Стрёмсхейму, ещё одному спортсмену из Норвегии. Кроме того, изменился и общий медальный зачет – Норвегия поднялась с третьего на первое место, а Латвия, наоборот, опустилась с первой позиции на пятую.
Бронзовая медаль ушла российскому спортсмену Кариму Халили. Сам биатлонист заявил, что будет рад новой награде. «Сложно что то сказать сейчас. В любом случае приятно получать медаль. Гораздо приятнее получать ее вживую сразу, на самом соревновании после гонки. Ну что, круто, что на одну медаль в моей копилке будет больше. Остается только дождаться, когда ее передадут мне», – рассказал Карим.
Ранее тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о плюсах в отстранении РФ от международных чемпионатов.