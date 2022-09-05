Чемпионка мира по биатлону завершила карьеру в связи с беременностью

«У меня были мечта, цель и план на пути к Оберхофу (где в 2023 году пройдет чемпионат мира – Sports.ru)... Но вмешалась сама жизнь.



Сейчас я с нетерпением жду новых задач, с которыми я столкнусь в следующем году уже в статусе матери», – написала биатлонистка в соцсети.