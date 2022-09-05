Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Чемпионка мира по биатлону Франциска Хильдебранд завершила карьеру в связи с беременностью

Sports.ru

Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд завершает спортивную карьеру.

Чемпионка мира по биатлону завершила карьеру в связи с беременностью
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщил Союз биатлонистов Германии, причиной стала беременность 35-летней спортсменки.

«У меня были мечта, цель и план на пути к Оберхофу (где в 2023 году пройдет чемпионат мира – Sports.ru)... Но вмешалась сама жизнь.

Сейчас я с нетерпением жду новых задач, с которыми я столкнусь в следующем году уже в статусе матери», – написала биатлонистка в соцсети.

Хильдебранд – двукратная чемпионка мира (2015, 2017) в эстафетах. Также на ее счету девять личных подиумов (2-4-3) в карьере на Кубка мира.

Биатлон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители