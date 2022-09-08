Союз биатлонистов России обратился с требованием к IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация 8 сентября отправит письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием вернуть российских биатлонистов на международную арену.
"Мы оспариваем юридический статус тех решений, которые были приняты против нас. Хотим сказать о том, что руководителям IBU следует в первую очередь задуматься о спортсменах, судьбы которых они готовятся решить. Наша главная инициатива — пересмотр весенних решений IBU, возможность участия российских биатлонистов в международных соревнованиях. Иное нарушает олимпийскую хартию, в которой спорт четко стоит вне политики", — заявил Майгуров в интервью РИА "Новости".
Напомним, что 26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов.
Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет. После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира. Отечественные биатлонисты сосредоточились на внутренних соревнованиях, где к ним присоединились представители Белоруссии.
Ранее Майгуров заявил, что не ждет чудес от Международного союза биатлонистов в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.