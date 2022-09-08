Союз биатлонистов России обратился с требованием к IBU

"Мы оспариваем юридический статус тех решений, которые были приняты против нас. Хотим сказать о том, что руководителям IBU следует в первую очередь задуматься о спортсменах, судьбы которых они готовятся решить. Наша главная инициатива — пересмотр весенних решений IBU, возможность участия российских биатлонистов в международных соревнованиях. Иное нарушает олимпийскую хартию, в которой спорт четко стоит вне политики", — заявил Майгуров в интервью РИА "Новости".