Биатлонист Гараничев обвинил Губерниева в лицемерии

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи российский биатлонист Евгений Гараничев заявил о лицемерии известного российского комментатора Дмитрия Губерниева, который оскорблял спортсмена во время трансляций.
«Иногда смотрю комментарии под новостями: там некоторые отрываются. Такие люди в личные сообщения писать не будут и тем более в лицо не скажут. Как и Губерниев. В глаза Дима мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире просто поливал меня всячески.
Пару раз воспринял это так, что человек действительно переживал, нервничал, болел за команду и оттого говорил резко. Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят. Чем на большую высоту Дмитрий поднимается, тем больше себе позволяет по отношению к другим», — сказал Гараничев в интервью «Чемпионат.com».
Ранее Губерниева раскритиковала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова. В одной из трансляций комментатор выразил мнение, что Гараничев «занимает в сборной чье-то место». Тренер Анатолий Хованцев назвал это высказывание унизительным. После этого Губерниев заявил, что его не интересует мнение тренера, который давно на пенсии.
«Губерниев и обо мне много гадостей говорил. Я не хочу его оскорблять, но он человек, который считает себя Богом. Это не то что не по-мужски, это не по-человечески! То, что у человека немерено денег, не дает ему права унижать и оскорблять других», — сказала Резцова.