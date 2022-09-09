«Он пустой, как барабан»: Губерниев ответил на обвинения Гараничева

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова биатлониста Евгения Гараничева, обвинившего его в лицемерии.
«Женя Гараничев когда то был хорошим спортсменом, последние годы он пустой, как барабан, и явно занимал в команде чье то место! Я искренне желаю ему удачи и побед, продолжаю верить в Гараничева!» — заявил «Матч ТВ».
Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Гараничев ранее рассказал о лицемерии Губерниева, который оскорблял спортсмена во время трансляций.
«Иногда смотрю комментарии под новостями: там некоторые отрываются. Такие люди в личные сообщения писать не будут и тем более в лицо не скажут. Как и Губерниев. В глаза Дима мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире просто поливал меня всячески.
Пару раз воспринял это так, что человек действительно переживал, нервничал, болел за команду и оттого говорил резко. Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят. Чем на большую высоту Дмитрий поднимается, тем больше себе позволяет по отношению к другим», — сказал Гараничев.
Ранее Словацкая хоккейная ассоциация объявила, что не последует примеру других стран и продолжит вызывать в национальную сборную игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).