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5 часов назад

Губерниев ответил на обвинения Гараничева: он пустой, как барабан

Газета.Ru

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова биатлониста Евгения Гараничева, обвинившего его в лицемерии.

«Он пустой, как барабан»: Губерниев ответил на обвинения Гараничева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Женя Гараничев когда то был хорошим спортсменом, последние годы он пустой, как барабан, и явно занимал в команде чье то место! Я искренне желаю ему удачи и побед, продолжаю верить в Гараничева!» — заявил «Матч ТВ».

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Гараничев ранее рассказал о лицемерии Губерниева, который оскорблял спортсмена во время трансляций.

«Иногда смотрю комментарии под новостями: там некоторые отрываются. Такие люди в личные сообщения писать не будут и тем более в лицо не скажут. Как и Губерниев. В глаза Дима мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире просто поливал меня всячески.

Пару раз воспринял это так, что человек действительно переживал, нервничал, болел за команду и оттого говорил резко. Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят. Чем на большую высоту Дмитрий поднимается, тем больше себе позволяет по отношению к другим», — сказал Гараничев.

Ранее Словацкая хоккейная ассоциация объявила, что не последует примеру других стран и продолжит вызывать в национальную сборную игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Биатлон,Евгений Гараничев,Дмитрий Губерниев,
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