«Он пустой, как барабан»: Губерниев ответил на обвинения Гараничева

«Иногда смотрю комментарии под новостями: там некоторые отрываются. Такие люди в личные сообщения писать не будут и тем более в лицо не скажут. Как и Губерниев. В глаза Дима мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире просто поливал меня всячески.



Пару раз воспринял это так, что человек действительно переживал, нервничал, болел за команду и оттого говорил резко. Но потом понял, что его извинения вообще ничего не значат и ничего не стоят. Чем на большую высоту Дмитрий поднимается, тем больше себе позволяет по отношению к другим», — сказал Гараничев.