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8 часов назад

Тихонов заявил, что российские спортсмены меняют гражданство из-за таких, как Губерниев

Газета.Ruиещё 3

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал высказывания биатлониста Евгения Гараничева, который обвинил в лицемерии телеведущего Дмитрия Губерниева.

Названа причина смены гражданства российскими спортсменами
Фото: Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

По словам спортсмена, комментатор был всегда любезен при встречах, но оскорблял биатлониста во время телетрансляций.

"Я Губерниева называю говорящей головой. Вы можете представить, сколько оскорблений было в его сторону, когда он сказал, что все спортсмены прошлого, которые выигрывали чемпионат мира, Олимпиаду, это фуфло. В какой стране это допустимо? Недавно из жизни ушел великий Борис Лагутин. Он что фуфло? Разве можно забывать историю. А вы знаете, как он меня назвал? Причем сказал, чтобы это написали. Губерниев оскорбляет кого угодно. Как такое можно допустить? Я уже обращался на сайте и к президенту, и к Госдуме. Молодежь думает, что я завтра буду ветераном и мне скажут, что я фуфло. В этой жизни я перенес все, но за что меня назвали единственным спортсменом века? У меня работало огромное количество людей, когда я закончил спортивную карьеру. Меняют гражданство и бегут вот от таких, как Губерниев и многих других", — приводит слова Тихонова "Спорт-Экспресс".

Ранее Губерниев назвал биатлониста Гараничева пустым, как барабан.

"Женя Гараничев когда то был хорошим спортсменом, последние годы он пустой, как барабан, и явно занимал в команде чье то место! Я искренне желаю ему удачи и побед, продолжаю верить в Гараничева!" — заявил Губерниев.

Биатлон,Борис Лагутин,Евгений Гараничев,Дмитрий Губерниев,Александр Тихонов,Госдума,
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