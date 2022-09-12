Олимпийская чемпионка прокомментировала переход дочери в Финляндию

«Пока все не точно известно. Вопрос решается. Но мысли о переходе в сборную Финляндии у нее есть и были, потому что Россию не допускают, а ей хочется еще выступать. Полагаю, что она будет выступать за Финляндию. Хотя я надеюсь, что и Россию тоже допустят. Мечтала, чтобы они с сестрой вместе бегали за нашу страну», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».