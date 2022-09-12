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1 час назад

Резцова заявила, что ее дочь хочет перейти в сборную Финляндии ради международных турниров

Газета.Ruиещё 4

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о желании своей дочери, биатлонистки Дарьи Виролайнен, выступать за сборную Финляндии.

Олимпийская чемпионка прокомментировала переход дочери в Финляндию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пока все не точно известно. Вопрос решается. Но мысли о переходе в сборную Финляндии у нее есть и были, потому что Россию не допускают, а ей хочется еще выступать. Полагаю, что она будет выступать за Финляндию. Хотя я надеюсь, что и Россию тоже допустят. Мечтала, чтобы они с сестрой вместе бегали за нашу страну», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Виролайнен — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе у пары родился третий сын.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет. После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Биатлон,Дарья Виролайнен,
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