Бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен может начать выступления за национальную команду Финляндии.
Об этом сообщил бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.
«Виролайнен с семьей давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать», — передает слова Мякишева «Матч ТВ».
33-летняя Виролайнен, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, 11 сентября заняла второе место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.
Виролайнен — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе у пары родился третий сын.
Ранее бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи российский биатлонист Евгений Гараничев заявил о лицемерии известного российского комментатора Дмитрия Губерниева, который оскорблял спортсмена во время трансляций.