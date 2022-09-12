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48 минут назад

Российская биатлонистка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии

Газета.Ruиещё 1

Бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен может начать выступления за национальную команду Финляндии. Об этом сообщил бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

Российская биатлонистка может перейти в сборную Финляндии
Фото: Газета.руГазета.ру

"Виролайнен с семьей давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать", - передает слова Мякишева "Матч ТВ".

33-летняя Виролайнен, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, 11 сентября заняла второе место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

Виролайнен - победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе у пары родился третий сын.

Ранее бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи российский биатлонист Евгений Гараничев заявил о лицемерии известного российского комментатора Дмитрия Губерниева, который оскорблял спортсмена во время трансляций.

Биатлон,Евгений Гараничев,Дарья Виролайнен,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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