Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен, являющаяся её дочерью, может перейти в национальную команду Финляндии. Ранее об этом рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.