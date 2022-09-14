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20 минут назад

Анфиса Резцова: Виролайнен немножко повыступает за Финляндию. А потом нас пустят в Россию

Чемпионат.comиещё 3

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен, являющаяся её дочерью, может перейти в национальную команду Финляндии. Ранее об этом рассказал бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев.

По словам Резцовой, Виролайнен сперва будет выступать за Финляндию, а потом — за Россию.

«Немножко повыступает за Финляндию, а потом нас в Россию пустят, и она будет выступать за Россию», — рассказала Анфиса Резцова в эфире телеканала «Матч».

Резцова заявила, что у ее дочери есть финское гражданство

В минувшие выходные 33-летняя Дарья Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

Биатлон,Видео,Дарья Виролайнен,
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