Резцова заявила, что у ее дочери есть финское гражданство

«Не может такого быть, у Даши все на руках. У нее точно есть финское гражданство, я же мама, я точно знаю. В Союзе биатлонистов Финляндии не владеют информацией. Вот у ее мужа нет финского гражданства, а у Даши есть. Она сдавала все экзамены, финский язык, все что полагается», — сообщила Резцова «Матч ТВ».