Резцова заявила, что у ее дочери есть финское гражданство

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление главы Союза биатлонистов Финляндии о том, что у ее дочери Дарьи Виролайнен нет финского гражданства.
«Не может такого быть, у Даши все на руках. У нее точно есть финское гражданство, я же мама, я точно знаю. В Союзе биатлонистов Финляндии не владеют информацией. Вот у ее мужа нет финского гражданства, а у Даши есть. Она сдавала все экзамены, финский язык, все что полагается», — сообщила Резцова «Матч ТВ».
Виролайнен является старшей дочерью Резцовой. Спортсменка — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Она замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе у пары родился третий сын.
Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.
Ранее председатель Союза биатлонистов Финляндии Калле Ляхдесмяки опроверг информацию о том, что россиянка Дарья Виролайнен может перейти в финскую сборную.