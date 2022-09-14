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2 часа назад

Александр Логинов пропустит этап Кубка Содружества по биатлону в Белоруссии

Матч ТВиещё 3

Призер Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов по состоянию здоровья не примет участия в гонках на этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах, сообщил «Матч ТВ» тренер сборной России Сергей Башкиров.

Логинов пропустит этап Кубка Содружества в Белоруссии
Фото: ReutersReuters

Ранее биатлонист пропустил этап Кубка Содружества в Сочи из за болезни.

— Александр продолжает восстановление. С 1 сентября приступил к полноценным тренировкам в таком оттягивающем режиме, втягивается в работу. Думаю, к зиме будет готов. Пока состояние не позволяет ему выступать. Для того, чтобы сохранить его на сезон, было принято решение пропустить этот этап. Поездка в Чайковский на чемпионат России пока тоже под вопросом, — сказал Башкиров «Матч ТВ».

Несмотря на попуск соревнований, Логинов находится в Раубичах, где в среду принимает участие в тренировке.

Биатлон,Александр Логинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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