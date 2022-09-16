Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований до дальнейшего уведомления из за ситуации на Украине, сообщает пресс служба IBU.
Голоса распределились следующим образом: 39 — за продление отстранения, два — против, пять — воздержалось.
В феврале IBU запретил российским и белорусским спортсменам выступать на международных стартах с национальной символикой, после чего сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU.
В начале марта IBU полностью отстранил россиян и белорусов от своих соревнований.
В конце февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям не приглашать российских и белорусских спортсменов для участия в стартах в связи с конфликтом на Украине.