Конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований до дальнейшего уведомления из за ситуации на Украине, сообщает пресс служба IBU.

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Голоса распределились следующим образом: 39 — за продление отстранения, два — против, пять — воздержалось.

В феврале IBU запретил российским и белорусским спортсменам выступать на международных стартах с национальной символикой, после чего сборная России снялась с оставшихся этапов Кубка мира и Кубка IBU.

В начале марта IBU полностью отстранил россиян и белорусов от своих соревнований.