"Матч ТВ" не покажет международные соревнования по биатлону

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявил, что телеканал не планирует показывать в предстоящем сезоне международные соревнования по биатлону, в том числе этапы Кубка мира. "Во-первых, у нас есть наши турниры: Кубок России, чемпионат России, Кубок Содружества. Во-вторых, все это пересекается с Кубками мира, на которых наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла", - сообщил Тащин в "Чемпионат.com". Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что еще не время возвращать российских спортсменов на международную арену. Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом. Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.