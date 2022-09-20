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1 час назад

«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону

Чемпионат.com

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, какие биатлонные турниры покажет канал этой зимой.

«Матч ТВ» не покажет международные турниры по биатлону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, у нас есть наши турниры: Кубок России, чемпионат России, Кубок Содружества. Во-вторых, всё это пересекается с Кубками мира, на которых наших спортсменов не будет. Без них показывать международные соревнования по биатлону нет смысла», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Летний чемпионат России по биатлону пройдёт с 24 по 27 сентября в Чайковском. В программе соревнований запланированы спринты, эстафеты и индивидуальные гонки. Первый этап Кубка России пройдёт в Ханты-Мансийске с 22 по 28 ноября.

Биатлон,Александр Тащин,Полина Куимова,
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