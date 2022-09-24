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2 часа назад

Биатлонистка Коукалова потерялась в итальянских Альпах

Майк Габриелян

Двукратная чемпионка мира по биатлону, чешка Габриэла Коукалова потерялась в итальянских Альпах во время велопрогулки. Об инциденте сообщает La Provincia di Sondrio.

Известная биатлонистка потерялась в итальянских Альпах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, 32-летняя спортсменка приехала в Италию с мужем на отдых. Она поехала кататься на велосипеде в горы из города Ливиньо и заблудилась. Женщина позвонила спасателям и рассказала, где находится. Затем телефон разрядился.

Габриэла провела ночь на открытом воздухе, в четверг утром спасатели обнаружили ее на высоте 2270 метров.

«Местный житель услышал крики на склоне горы возле озера Ливиньо и предупредил спасателей: это позволило сузить район поиска. Вскоре после этого, во второй половине дня женщина была найдена спасателями», - пишет издание.

Коукалова не пострадала.

Коукалова (в девичестве – Соукалова) ушла из большого спорта в мае 2019 года. Она двукратный серебряный призёр, а также бронзовый призер в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира 2015/16.

Биатлон,Габриэл Коукалов,
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