Биатлонистка Румянцева получила сотрясение на тренировке

Российская биатлонистка Василиса Румянцева получила сотрясение и перелом носа на тренировке. Из-за травмы она пропустит чемпионат России по летнему биатлону. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

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«Василиса Румянцева вчера упала во время тренировки, сломала нос, получила сотрясение мозга и на соревнованиях в Чайковском мы ее, к сожалению, не увидим», - написал он.

Аверьянов добавил, что спорт, к сожалению, сопряжен с травмами, и пожелал спортсменке выздоровления

Василиса Румянцева уже прокомментировала случившееся, передает Матч ТВ.

На тренировке перед спринтом чемпионата России у нее отстегнулся роллер. Когда началось ускорение по прямой, спортсменка упала. Она сломала нос, а лоб пришлось зашивать.

"Говорят, что эстафету, возможно, побегу, но как-то не хочется», — рассказала Румянцева