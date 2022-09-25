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1 час назад

Тренер Юрия Шопина заявил, что биатлонист принял решение завершить карьеру

Чемпионат.comиещё 2

Юрий Охотников, личный тренер российского биатлониста Юрия Шопина, объявил, что его подопечный принял решение завершить карьеру.

Биатлонист Юрий Шопин завершает карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, Юрий завершил карьеру. За неделю до чемпионата России объявил, что заканчивает. Подробности? Честно скажу, наверное, ему не захотелось 21-е и 25-е места занимать, как в Сочи (на первом этапе Кубка Содружества), он признался: «Не тяну, не получается». Поэтому решил закончить. Не могу сказать, чем он будет дальше заниматься. Я сегодня ему написал, когда мы лидировали в эстафете (на чемпионате России), мол, следишь, он сказал: «Да, слежу». Он же должен был четвёртый этап бежать, закончил бы с медалью. В обиде ли я? Нет, я ни на кого не обижаюсь. Тренер всё равно всегда виноват, а спортсмены — молодцы», — сказал Охотников в эфире телеканала «Матч ТВ».

29-летний Шопин – неоднократный призёр российских соревнований. Его лучшим личным результатом на Кубке мира является 31-е место в пасьюте в сезоне-2016/2017.

Биатлон,Юрий Шопин,
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