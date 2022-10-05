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19 часов назад

Шведский биатлонист осудил главу МОК за желание вернуть россиян на турниры

Lenta.ru

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон осудил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за желание вернуть российских спортсменов на турниры. Его слова передает Expressen.

Шведский биатлонист осудил главу МОК за желание вернуть россиян на турниры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самуэльссон назвал дискуссию о возвращении россиян на турниры нелепой.

«Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. С тех пор ничего не изменилось. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения», — заявил он.

30 сентября Бах высказался об участии россиян в стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Самуэльссон известен резкими высказываниями в адрес российских атлетов. В частности, он был противником возвращения биатлониста Александра Логинова в спорт после отстранения с ноября 2014-го по ноябрь 2016 года за применение запрещенного эритропоэтина. Швед называл победы россиянина позором.

16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Биатлон,Себастьян Самуэльссон,Томас Бах,Александр Логинов,
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