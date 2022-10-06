Резцова сомневается, что ее дочь будет выступать за Финляндию

«Участие моей дочери в сборной Финляндии? Сейчас занимается воспитанием ребенка. Как я сказала о ее выступлении за Финляндию: нам не дают участия за Россию, поэтому есть вариант с другой сборной. Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии — она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят», — заявила Резцова Sport24.