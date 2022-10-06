Резцова сомневается, что ее дочь будет выступать за Финляндию

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила сомнение в том, что ее дочь Дарья Виролайнен будет выступать за сборную Финляндии по биатлону.
«Участие моей дочери в сборной Финляндии? Сейчас занимается воспитанием ребенка. Как я сказала о ее выступлении за Финляндию: нам не дают участия за Россию, поэтому есть вариант с другой сборной. Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии — она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят», — заявила Резцова Sport24.
Виролайнен ранее заявила о наличии у себя паспорта Финляндии.
«У меня есть финский паспорт, я получила его год назад. У меня два паспорта. Нет никаких нарушений правил, Финляндия разрешает двойное гражданство», — сказала спортсменка.
Виролайнен является старшей дочерью Анфисы Резцовой. Спортсменка — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Она замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом. В январе у пары родился третий сын.
Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.
Ранее финские любители биатлона выступили против перехода российской биатлонистки Дарьи Виролайнен в национальную сборную Финляндии. Спортсменка имеет гражданство страны, а также на протяжении шести лет живет и тренируется в Финляндии. Не так давно она выразила готовность выступать за страну.