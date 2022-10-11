Министр спорта России прокомментировал скандальные выборы президента СБР

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что региональные федерации примут правильное решение на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он рассказал журналистам.

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Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 14 октября в Москве. На пост президента организации претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

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"Я бы не согласился с тем, что мы держим на контроле ситуацию с выборами. Мы взаимодействуем с СБР, это ведущая федерация в российском спорте. Надеемся, что региональные федерации сделают правильный выбор. Будем оказывать содействие, чтобы программы развития в регионах были реализованы, снижения финансирования мы не видим", - сказал Матыцин.

23 июня прошли выборы президента СБР, однако ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 2/3 голосов. Майгурова поддержали 35 делегатов, Нуждова - 18. Для победы нынешнему президенту организации не хватило одного голоса. При этом на конференции были приняты поправки в устав СБР.

Выборы пройдут по новой процедуре, в соответствии с которой для победы потребуется не 2/3 голосов, а квалифицированное большинство - 50% плюс два голоса. Также было решено, что участвовать в конференции с правом голоса смогут только делегаты от аккредитованных региональных организаций. В СБР входят 52 региональные федерации по биатлону, из которых аккредитованными являются 48.