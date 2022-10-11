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1 час назад

Российским биатлонистам не дадут индивидуальный допуск на международные соревнования

Газета.Ruиещё 1

В Международном союзе биатлонистов (IBU) не располагают процедурой, которая позволила бы российским или белорусским спортсменам получить индивидуальные допуски к соревнованиям под эгидой организации.

Российским биатлонистам не дадут индивидуальный допуск на соревнования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У IBU на данный момент подобная процедура отсутствует», — приводит слова представителя IBU ТАСС.

В организации отметили, что на последнем конгрессе вопрос предоставления российским и белорусским биатлонистам индивидуальных допусков не обсуждался.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого Международный союз биатлонистов сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. После этого Союз биатлонистов России (СБР) отказался от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Отечественные биатлонисты заканчивали сезон на чемпионате России в Тюмени. Турнир завершился 3 апреля.

Биатлон,
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