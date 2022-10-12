IBU раскритиковал экологов за претензии к пулям

«Набор (в группы по биатлону) прекратится, как и вся деятельность на больших территориях.



Рассматриваются только два способа (стальные уловители и ловушки из песка – Sports.ru), но есть множество других методов для сбора свинца в рамках того, что ECHA называет «наилучшими доступными способами». Мы пришли к выводу, что черновик этого проекта ошибочен и частично основывается на неправильной интерпретации (исследований)», – заявили в IBU.