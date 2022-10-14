Резцова: биатлон не ждет ничего хорошего

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила недовольство итогами выборов президента Союза биатлонистов России (СБР) .
По итогам тайного голосования Виктор Майгуров набрал 31 голос, а его конкурент, глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, — 23.
«Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал! Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду! В свое время я критиковала Нуждова, но сейчас он сделает для биатлона больше. У него есть деньги, его назначение было бы лучше для нашего биатлона», — сообщила Резцова «Спорт-Экспрессу».
Отчетно-выборная конференция СБР прошла 14 октября в Москве в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
Майгуров возглавил СБР летом 2020 года. Он является двукратным призером Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира.
Решение о проведении конференции принял исполком СБР, заседание которого прошло 7 сентября. Помимо этого был рассмотрен и утвержден бюджет федерации на сезон-2022/23.
Предыдущая отчетно-выборная конференция прошла 23 июня, на пост главы организации претендовали также Майгуров и Нуждов. Но по итогам выборов Майгуров не набрал необходимых для избрания двух третей голосов делегатов. За него проголосовали 35 человек, а за Нуждова — 18.
Второй раунд выборов было решено провести позднее после внесения в устав изменений о том, что для избрания больше не требуется двух третей голосов.
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