Резцова: биатлон не ждет ничего хорошего

«Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал! Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду! В свое время я критиковала Нуждова, но сейчас он сделает для биатлона больше. У него есть деньги, его назначение было бы лучше для нашего биатлона», — сообщила Резцова «Спорт-Экспрессу».