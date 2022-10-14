Тихонов назвал предателями российского биатлона проголосовавших против Майгурова

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что голосовавшие за Алексея Нуждова на выборах главы СБР, являются предателями российского биатлона.
По итогам тайного голосования Виктор Майгуров набрал 31 голос, а его конкурент, глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, — 23.
«Победа Майгурова — хорошая новость. Все, кто голосовал за Нуждова, — это предатели отечественного биатлона. Поздравляю Майгурова, я не сомневался в его победе. Биатлоном должен руководить биатлонист. А полковник Нуждов должен заниматься прямыми обязанностями и идти добровольцем на Донбасс, помогать нашим. На большее он не способен», — сообщил Тихонов «Матч ТВ».
Отчетно-выборная конференция СБР прошла 14 октября в Москве в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
Майгуров возглавил СБР летом 2020 года. Он является двукратным призером Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира.
Решение о проведении конференции принял исполком СБР, заседание которого прошло 7 сентября. Помимо этого был рассмотрен и утвержден бюджет федерации на сезон-2022/23.
Предыдущая отчетно-выборная конференция прошла 23 июня, на пост главы организации претендовали также Майгуров и Нуждов. Но по итогам выборов Майгуров не набрал необходимых для избрания двух третей голосов делегатов. За него проголосовали 35 человек, а за Нуждова — 18.
Второй раунд выборов было решено провести позднее после внесения в устав изменений о том, что для избрания больше не требуется двух третей голосов.