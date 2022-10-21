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1 час назад

Зайцева о недопуске к международным стартам: «Надо развить хорошую спортивную злость, чтобы потом приехать и доказать всем, что мы крутые»

Sports.ru

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о том, как недопуск к международным стартам повлияет на российский биатлон.

Зайцева рассказала, как недопуск спортсменов повлияет на российский биатлон
Фото: Sports.ruSports.ru

– Какие теперь задачи у СБР с учетом отсутствия международных стартов?

– Я всегда ищу позитивные моменты. Спортсмены сейчас поездят по России, посмотрят, как развиты регионы. Дети в регионах смогут увидеть с

Раньше они по большей части соревновались за границей, никто их не видел. А сейчас соревнования – в России. Поддержка государства есть, деньги на сборы выделяются.

Это не 1990-е годы, когда о спортсменах забывали. Раньше спортсмены часто завязывали со спортом из-за отсутствия денег, уходили.

Сейчас даже такую сложнейшую ситуацию, когда нет международных стартов, можно пережить. Тренируйтесь в своей стране, спокойно работайте.

– Личные доходы биатлонистов не сильно упадут в текущей ситуации?

– Чужие деньги не считала. У меня позиция: будешь хорошо работать – будут и деньги, и все остальное. На сколько ты наработаешь, столько и заработаешь.

– Отсутствие соревновательной практики на международном уровне сильно скажется на конкурентоспособности наших спортсменов? Какие будут результаты, если через год или два нас допустят к международным стартам?

– Думаю, не скажется. Наоборот, наши будут голодными до международных стартов. Конечно, им может быть дискомфортно от того, что они долгое время не выступали. Но это же работа. Они же не си

И это стимул – тренироваться и тренироваться. Надо развить злость. Хорошую злость, спортивную. Чтобы потом приехать и доказать всем, что мы крутые. Крутые всегда, – сказала Зайцева.

Биатлон,Ольга Зайцева,
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