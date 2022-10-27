Взнос за пропускаемый российскими биатлонистами сезон призвали оплатить

Международный союз биатлонистов (IBU) считает, что Союз биатлонистов России (СБР) должен продолжать выплачивать ежегодные взносы в IBU, несмотря на временную приостановку своего членства в организации и запрет российским биатлонистам выступать на зарубежных стартах в ближайшем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе IBU.
"IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23, - сказал собеседник ТАСС. - Несмотря на то, что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU. Таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов на соревнованиях IBU".
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые федерации разрешили участие российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. В сентябре конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований и приостановил членство СБР в организации.