Взнос за пропускаемый российскими биатлонистами сезон призвали оплатить

"IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23, - сказал собеседник ТАСС. - Несмотря на то, что членство СБР в настоящее время приостановлено, СБР должен продолжать соблюдать обязательства члена национальной федерации в соответствии с уставом IBU. Таким образом, этот членский взнос не зависит от старта российских спортсменов на соревнованиях IBU".