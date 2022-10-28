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34 минуты назад

Немецкий биатлонист-чемпион объяснил опасность допуска россиян к турнирам

Lenta.ru

Чемпион Европы по биатлону немец Йоханнес Кюн объяснил опасность допуска российской сборной к международным турнирам. Его слова приводит BR24.

Немецкий биатлонист-чемпион объяснил опасность допуска россиян к турнирам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предположил, что это может быть рискованно из-за наличия оружия и патронов у спортсменов на стартах.

«Не знаю, что будет, если встретятся россияне и украинцы на трассе. Все они — классные ребята. Но кто знает, что может произойти?» — заявил Кюн.

5 октября шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон осудил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за желание вернуть российских спортсменов на соревнования.

«Большинство людей понимают, что отстранение россиян весной было правильным решением. С тех пор ничего не изменилось. Не произошло ничего, что могло бы оправдать отмену этого решения», — сказал он.

16 сентября стало известно, что Международный союз биатлонистов продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Биатлон,Йоханнес Кюн,Себастьян Самуэльссон,Томас Бах,
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